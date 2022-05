Fallaron. El partido entre Universitario vs. Atlético Grau de Piura fue televisado por la señal de Willax Televisión para todo el país, el encuentro estaba programado para las 13:00 horas, sin embargo, el canal de TV presentó fallas en su señal y no pasó el inicio del partido ya que no contaban con las imágenes necesarias.

Willax TV presentó fallas en su transmisión en vivo

Si bien el encuentro ya había iniciado en Piura, Willax Televisión tomó la decisión de transmitir el partido a ras de campo, es decir con una cámara que se encontraba en el mismo campo de juego y no arriba en la tribuna como suele hacerse en todas las fechas de Liga 1.

Luego de 15 minutos de juego, Willax Televisión pudo transmitir el partido con la cámara en tribuna, sin embargo, esto fue solo unos minutos ya que volvió a fallar y se volvió a la transmisión a ras de campo.

En redes sociales, los hinchas de Universitario y demás cibernautas criticaron la transmisión de Willax sobre el partido y la calificaron como una de las peores en cuanto a Liga 1.

Universitario vs. Atlético Grau

Universitario vs. Atlético Grau en vivo se enfrentan este fin de semana en el marco de la Jornada 12 de la Liga 1. El equipo crema viene de empatar ante Sport Boys en el Monumental y se ha quedado estancado en la tabla de posiciones, por lo que rápidamente debe conseguir un triunfo si aún quiere tener chances de pelear el Torneo Apertura 2022. Eso sí, en frente tendrá a un rival bastante complicado, pues Grau tiene 17 puntos al igual que los cremas y un triunfo podría meterlos a la pelea. Aquí te contamos los horarios, canales y todos los detalles del partido.

