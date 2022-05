Alianza Lima lleva cinco victorias consecutivas en el torneo local y se volvió a meter en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1 2022, y el último triunfo llegó de los pies del delantero Hernán Barcos.

Justamente entre él y el histórico artillero, Waldir Sáenz, ha surgido una polémica a causa de una respuesta de Barcos en las redes sociales, algo a lo cual Sáenz se ha manifestado últimamente.

“Su vida es redes sociales, que no se preocupe mucho de eso. Que se preocupe en hacer goles en Alianza Lima, nada más”, aseguró en una entrevista que ofreció a Willax Deportes, respecto al tema de Barcos.

Pero, ¿cómo se originó este tema? Hay que ponernos en contexto. Todo inició cuando Waldir Sáenz hizo una crítica ácida tras el triunfo por la mínima del club victoriano ante la San Martín, gracias a un penal pitado en los minutos finales del encuentro.

Sáenz afirmó no solo que la falta en contra de Benavente no debió sancionarse como penal, sino que dijo que los blanquiazules merecieron perder y no lo hicieron por la cantidad de errores de cara al arco del elenco albo.

“Dale gracias a San Martín que no le metió cuatro goles a Alianza Lima, encima le regalaron un penal. No hay forma de que no le hayan cobrado penales a Alianza porque ninguno lo fue. ¿Acaso esto es penal?”, mencionó en PBO Campeonísimo.

Las redes sociales no estuvieron a gusto con lo mencionado por el exartillero blanquiazul, pues los hinchas hicieron sentir su molestia ante estas declaraciones y en Twitter uno de ellos criticó duramente a Waldir Sáenz:

“Podría entenderlo de cualquiera pero no pues, un periodista hincha de la ‘U’ dice que sí es penal y Waldir dice que no. Encima decir que merecíamos perder por 4 goles, o es mal tipo o es un imbécil”, escribió un usuario con el nombre de Percy.

Foto: Captura

En respuesta a este comentario, el delantero argentino de Alianza Lima replicó: “Las 2″, añadiendo emojis. Es a esto que hizo referencia Sáenz en la entrevista con Willax, quien agregó que no se arrepentía de sus declaraciones:

“Alianza Lima tuvo muchas oportunidades de gol y no las aprovechó. Y el penal, no lo fue. Yo por decir las cosas como son a veces la gente se molesta. A mí me tiene sin cuidado si se molesta o no. Esa es mi opinión y eso es lo que yo vi”, mencionó.

Y en cuanto al comentario de Barcos, el histórico goleador aliancista le restó importancia: “Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos. A mí me preocupa lo que es Alianza Lima. Barcos no es Alianza. Yo quiero que el equipo mejore, que haga bien las cosas, que sume puntos, que haga bien las cosas en la Copa Libertadores”.

“Hernán Barcos no es Alianza Lima. Yo soy hincha de Alianza. Los jugadores pasan, la institución queda. Yo soy hincha de la institución”, concluyó.

