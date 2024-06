"ME GUSTARÍA VENIR EN BUEN MOMENTO A ALIANZA LIMA"



🗣️ André Carrillo, atacante de Perú 🇵🇪, sobre un posible regreso al fútbol nacional



"Me gustaría levantar un trofeo en mi país, si es con Alianza mejor. Hay tiempo, no me voy a retirar como Zambrano" 😅