La continuidad de Guillermo Salas en Alianza Lima ha sido cuestionada hace ya varias semanas, sin embargo, si había un momento en el cual se tomarían decisiones, ese sería tras el clásico ante Universitario de Deportes, que terminó en empate. El empate ha provocado que la directiva opte por no contar más con ‘Chicho’, pese a conseguir el título del Apertura.

Así pues, pese a no caer ante el ‘compadre’, el resultado del clásico ha terminado por sacar a un técnico, otra vez, de su cargo. Según Depor, los directivos de Alianza Lima ya tomaron la decisión.

Por lo pronto, el entrenador colombiano del cuadro de reservas, Nixon Perea, será el encargado de tomar las riendas del elenco victoriano de manera interina, hasta que se negocie la llegada del nuevo director técnico. Será todo un desafío este cambio tras un arranque modesto en el Clausura, por lo cual el tricampeonato será un reto aun mayor.

Las dudas entorno a la continuidad de Salas tomaron fuerza tras la eliminación de la Copa Libertadores, pues tuvieron discretas participaciones en la segunda mitad de la fase de grupos del torneo internacional, quedando últimos en su grupo detrás de Paranaense, Mineiro y Libertad.

El arranque del Clausura no fue el mejor, no han ganado en los tres últimos encuentros, dos de ellos vitales ante rivales directos, pues no pasaron del empate ante Sporting Cristal y Universitario, cayendo además ante Sport Boys por 1-0.

Alianza Lima, con Nixon Perea a la cabeza, jugará en Trujillo su siguiente encuentro por el Clausura, ante Universidad César Vallejo, este 29 de julio a las 8:30 PM, en el estadio Mansiche, transmitido por Liga 1 Max. Si quieren mantener el paso, deberán sacar tres puntos en esta visita, o los primeros puestos de la tabla se les alejarán.

