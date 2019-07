Conoce la programación de la fecha 1 del Torneo Clausura

EN VIVO | Tabla de posiciones de la Liga 1 Clausura | Fecha 1

Este viernes 12 de julio vuelve la Primera División del fútbol peruano con la primera fecha de la Liga 1 Clausura. Sigue, EN DIRECTO | ONLINE los resultados de cada uno de los nueve partidos que se disputarán esta fecha y cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Clausura y la de puntaje acumulado.

Luego dos meses de receso por la participación de la selección peruana en la Copa América, el fútbol profesional peruano regresa para la segunda parte del campeonato. Deportivo Binacional, el sorpresivo campeón de la Liga 1 Apertura, quiere retener el título y dar un paso importantísimo hacia el título nacional.

Sin embargo, clubes tradicionales como Alianza Lima y Universitario de Deportes esperan mejorar lo hecho en la primera parte del año. Con nuevos entrenadores y algunos nombres nuevos en sus plantillas, esperan dar pelea y meterse en la lucha por el título.

Por eso, y para que no te pierdas ningún detalle, te mostramos EN VIVO los resultados y la tabla de posiciones de la fecha 1 de la Liga 1 Clausura.

Liga 1 Clausura: partidos de la fecha 1

Viernes 12 de julio



Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Ciudad de Cumaná, Ayacucho



César Vallejo vs. Binacional

Hora: 8:00 pm.

Estadio: Mansiche de Trujillo

Sábado 13 de julio



Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Hora: Alberto Gallardo de Lima

Estadio: 11:15 am.



UTC vs. San Martín

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Héreos de San Ramón de Cajamarca

Cantolao vs. Alianza Universidad

Hora: 5:45 pm.

Estadio: Miguel Grau del Callao



Universitario vs. Unión Comercio

Hora: 8:00 pm.

Estadio: Monumental de Ate

Domingo 14 de julio



Municipal vs. Melgar

Hora: 1:30 pm.

Estadio: Segundo Arana Torres de Huacho



Sport Boys vs. Alianza Lima

Hora: 4:00 pm.

Estadio: Miguel Grau del Callao

Lunes 15 de julio



Real Garcilaso vs. Pirata FC

Hora: 3:00 pm.

Estadio: Garcilaso de la Vega de Cusco

Así marcha la Tabla de posiciones de la Liga 1 Clausura en la fecha 1:

Así marcha la Tabla de posiciones de la Liga 1 de puntaje acumulado: