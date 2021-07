Universitario de Deportes consiguió meterse a la pelea por la parte alta del al Liga 1 luego de vencer por 1-0 a UTC por la segunda jornada de la fase 2. Los cremas suman cuatro unidades y están igualados con otros siete equipos, todos sueñan con tener un espacio en la final a fin de año.

Luego del partido, Ángel Comizzo conversó con GOLPERU y dio sus impresiones sobre lo ocurrido durante los 90 minutos, revelando que todo ocurrió tal y como lo trabajó durante la semana; sin embargo, aún hay cosas por corregir.

“Por momentos se le vio muy bien al equipo”, inició el entrenador crema. “Los primeros 20 minutos hubo un dominio total, se sometió al rival en toda la cancha. Luego ellos replantearon y nos contraatacaron fuerte, tenían a jugadores veloces que no son fáciles de controlar. Hoy jugaron sin un ‘9’ referente y nosotros pensamos el partido con la idea de que iba a jugar con estos delanteros, con un 4-4-2 y salió bien”, dijo.

Comizzo se queda con lo que mostró su equipo en los primeros 45 minutos. “El primer tiempo salió bien, luego con el ímpetu el juego va cambiando para distintos lados. No crearon situaciones de gol claras. José Carvallo no tapó ningún mano a mano, a excepción de una en el segundo tiempo, con el equipo ya jugado. pero no pasamos sobresaltos”.

El argentino se mostró tranquilo con el regreso de futbolistas importantes como Hernán Novick y Alberto Quintero. “En el segundo tiempo, cuando Hernán lograba asociarse con la media volante, el equipo agarraba dinámica y transportaba la pelota a sus delanteros. No nos olvidemos que él llega de mucho tiempo sin jugar. ‘Chiquitín’ tiene una caravana de partidos impresionante desde inicios de año, desde la Copa Libertadores, el campeonato, Copa de Oro, cuántos viajes en la espalda tiene y se puso el equipo al hombro. Eso habla del compromiso que tienen con el equipo. El equipo de a pocos va tomando forma”.

Desde hace algunos meses, Universitario no puede contar con algunos jugadores de su plantel. Cada vez que parece tener a todos a disposición, alguno se lesiona o existe algún llamado a la selección.

“A veces analizamos todo lo que nos pasó. Desde el Clausura del año pasado; con los jugadores y luego la pandemia que nos atacó de manera fatal al inicio del campeonato, sumado a la gran cantidad de partidos que tuvimos de manera impresionante. No nos dejaban descansar ni un partido”, reflexionó Comizzo.

“(La Liga1) Nos metieron un partido en el medio, viajamos viernes, jugábamos sábado, luego jueves o viernes. Yo le mandé un mensaje a la federación sobre el 24. No tuvimos libertad, nunca nos postergaron un partido, pero hay otros que tienen privilegios”, finalizó.

Universitario disputará el próximo sábado 31 de julio la jornada 3 de la fase 2. Enfrentará a Carlos A. Mannucci a la 1:15 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao.