Universitario tendrá la oportunidad de llevarse el Torneo Clausura este domingo, pero para eso primero tendrá que batir al -nada fácil- Sport Huancayo, que quiere aguarles la fiesta en su propia casa.





U vs Huancayo: Posibles alineaciones

Universitario (3-5-2): Carvallo; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Guedes, Ureña, Quispe, Cabanillas; Flores, Valera.

Huancayo (4-3-3): Zamudio; Huaman, Colombo, Balta, Ángeles; Lliuya, Salcedo, Gómez; Ross, Huaccha, Benites.





¿Qué necesita la U para ganar el Clausura?

Ganar. Si Universitario de Deportes vence al Sport Huancayo en la última jornada, listo, será el ganador del Torneo Clausura sin importar el marcador.

Empatar. Si los ‘cremas’ no consiguen sacarle alguna diferencia al ‘rojo matador’ tendrá que esperar que Melgar no gane y que Alianza Lima no golee.

Perder. Si la ‘U’ cae ante Huancayo, aún podría hacerse del segundo torneo del año, pero -para eso- Melgar, Alianza, Cristal y ADT también tendrían que caer.





Fecha y hora del U - Huancayo:

El estadio Monumental verá a las escuadras cremas y rojas enfrentarse este domingo 29 de octubre desde las 03:00 de la tarde en un encuentro válido por la última fecha del Clausura 2023.





U vs Huancayo EN VIVO:

Todas las emociones del vibrante encuentro entre Universitario y Sport Huancayo las podrás vivir aquí, en Perú21, o también por la señal de TV paga de Golperú, canal 14 de Movistar.





VIDEO RECOMENDADO: