Universitario de Deportes iniciará esta noche su camino en la Copa Libertadores cuando enfrente a Palmeiras en la Copa Libertadores. La última vez que los cremas superaron la fase de grupo fue en el 2010, con Carlos Galván como capitán; por ello, el histórico central es voz autorizada para hablar del presente de la institución.

En conversación con ‘Las Voces del Fútbol’, el argentino explicó cómo se debe enfrentar el difícil torneo continental.

“Si voy a defender o recuperar la pelota en el medio, tener al equipo en 40m. Para atacar o presionar, igual, pero tener referenciados a los delanteros. Los brasileños te vacunan con cualquier distracción”, dijo Galván.

“Universitario contrató acorde al presupuesto que tenían. Dos Santos fue un jugador importante y hubo buenas individualidades, pero hoy la realidad es otra. La pandemia afectó mucho y no todos están al 100%”, acotó el referente merengue.

También brindó su punto de vista después de las declaraciones que brindó Ángel Comizzo tras el sorteo de la fase de grupos, señalando que no era mago, sino entrenador de fútbol.

“Para mí Comizzo se equivocó en el mensaje, como futbolista yo me sentiría mal. El optimismo no se pierde nunca y hay que respetar la camiseta que tiene puesta, eso es lo más importante. Deja suspicacias”, aseveró el hoy DT.

Tras un análisis del actual plantel de Universitario, Galván destacó que no ve un líder dentro del campo de juego, algo que le preocupa: “Yo hoy en día no veo a ningún referente en Universitario, no lo veo, a pesar de que no conozca al plantel. Me gustaría que los tenga, pero en la cancha sinceramente no lo veo muy reflejado”.

El actual estratega argentino tiene muchos fanáticos y gente vinculado al club de Ate que se encuentran en desacuerdo con su continuidad. Pese a ello, el ‘Negro’ no creo que vaya a dejar la ‘U’, al menos en los próximos meses.

“No creo que lo cesen (a Comizzo), Universitario no está para hacer eso con los problemas que está teniendo. Imagínate cesar a Comizzo, traer a un nuevo DT, refuerzos, y todo eso va generar deuda comercial”, finalizó.





