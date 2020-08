El distanciamiento es una palabra que se ha repetido en incontables oportunidades, en los últimos meses. La pandemia por el coronavirus lo amerita, y eso también se vio con los jugadores suplentes de Universitario de Deportes y la Academia Cantolao.

Este viernes, en el Estadio Nacional, los futbolistas que no fueron considerados en los equipos titulares se ubicaron en las gradas de la tribuna occidente, respetando los protocolos. Cada miembro de Universitario y Cantolao se sentó, dejando dos butacas en el medio.

Universitario de Deportes y Cantolao son los protagonistas de la reanudación de la Liga 1 del fútbol peruano. El encuentro es válido por la séptima jornada del Torneo Apertura, que se interrumpió en marzo pasado, a raíz de emergencia sanitaria por la COVID-19.

Hasta el descanso, el resultado era un empate sin goles, aunque Universitario de Deportes tuvo algunas chances para abrir el marcador. Aldo Corzo, Alexander Succar e Iván Santillán fueron algunos de los jugadores que estuvieron cerca de gritar gol.

Así se ubicaron los suplentes de Cantolao en el Estadio Nacional. (Foto: @LigaFutProf)

Antes de la contienda, Universitario de Deportes era cuarto con 13 puntos, a 3 del líder Alianza Universidad. Por su parte, el ‘Delfín’ marchaba en el octavo casillero, con 9 unidades.

La actividad en el fútbol peruano continuará el sábado con cuatro partidos: Carlos Stein vs. Cusco F.C., San Martín vs. Municipal, Llacuabamba vs. Ayacucho F.C. y Sport Boys vs. Sporting Cristal. El domingo, tendremos tres enfrentamientos: Cienciano vs. Atlético Grau, Alianza Universidad vs. Carlos A. Mannucci y César Vallejo vs. Melgar. La Liga 1 se prolongará hasta el lunes, con el duelo entre Sport Huancayo y UTC.

Por los casos de coronavirus de Binacional, el partido del ‘Poderoso del Sur’ y Alianza Lima no se disputará.

