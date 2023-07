Tras la prisión preventiva por racismo de su preparador físico, Jorge Fossati aún no se consigue reponer emocionalmente, situación que lo podría hacer dejar Universitario.

“Siempre dije que, si en algún momento, cualquiera de mi cuerpo técnico o yo no está para dar el 100%, tiene que ser honesto con el grupo y quedarse afuera”, recordó el técnico ‘crema’.

Como se sabe, Sebastián Avellino Vargas está preso en São Paulo mientras la justicia brasileña investiga los gestos racistas que realizó al terminar el duelo ante Corinthians por la Sudamericana.

“Si yo no puedo estar al 100%, tendré que dar un paso al costado. No podría seguir porque los jugadores no lo merecerían y el club menos”, sentenció el DT de 70 años.

Con estas palabras, Jorge Fossati estaría deslizando una próxima renuncia a Universitario de Deportes. Según parece, su permanencia estaría condicionada a la libertad de su amigo Avellino.





