El ‘Puma’ Carranza es la palabra más autorizada en el mundo Universitario para hablar de la ‘crema’ y esta vez usó su voz para reclamar por los fallos arbitrales en contra del club de sus amores.

“Después lloran, no cobran, no revisan el VAR. Todo está manejado, no es la primera vez. En el fútbol siempre se ha visto todo esto”, arremetió el ídolo de la ‘U’ luego de los dos goles anulados a su club ante ADT.

Luego, el ‘Puma’ confesó que “todo esto molesta, no solo a Universitario, sino a todos. El fútbol está digitado, todos lo sabemos. Uno puede romperse el alma, ser el mejor, pero siempre habrán irregularidades”.

Como se sabe, en la fecha 9 del Torneo Clausura, Universitario perdió ante ADT en Tarma con dos goles anulados que podrían haber significado el empate y sumar un punto en una ciudad de altura.

Sin embargo, horas después de dicho duelo, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) difundió un video explicando la regla (12) que infringió Álex Valera al no dejar sacar al portero tarmeño y la posterior sanción.

De esa forma y apegándose al reglamento FIFA sobre faltas y conductas incorrectas, la Conar zanjó el debate de si estaba bien anulado el supuesto gol del empate transitorio de Universitario.





Fecha y hora del ‘U’ - Garcilaso:

Este vibrante encuentro entre ‘cremas’ e ‘imperiales’ se realizará este sábado 19 de agosto desde las 07:30 de la noche en el estadio Monumental y se podrá ver por Golperu o seguir por aquí.





VIDEO RECOMENDADO: