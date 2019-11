La confirmación de la llegada de Franco Navarro al banquillo de Universitario alterará los planes de Joaquín Ramírez, presidente de UTC, quien aseguró tener todo acordado con el técnico nacional para que regrese a la dirección técnica del cuadro cajamarquino.

El mandamás del ‘Gavilán del Norte’ fue específico y confirmó que tiene un contrato firmado con el estratega, sin embargo, dejó abiertas las puertas del club si el entrenador cambia de opinión.

“Me extraña que Franco (Navarro) no haya confirmado que está con nosotros, porque eso ya está concluído desde hace unos días. Inclusive hoy estuvimos hablando sobre los refuerzos que van para UTC”, indicó Ramírez en el programa Las Voces Del Fútbol de radio Fiesta. “Quizás tenga el deseo de ir a Universitario, eso lo decide él”, agregó.

El directivo además descartó solicitar alguna compensación si Franco Navarro elige reemplazar a Ángel Comizzo en tienda crema. “Es un gran amigo, más prevalece eso que cualquier contrato, penalidades o temas de dinero”.

No obstante, para Ramírez, Navarro es parte de UTC de Cajamarca hasta que se establezca lo contrario. “Estuve con él hace dos horas y no me ha mencionado nada”, sentenció.