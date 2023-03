A pesar de sólo anotar 3 goles y dar 4 asistencias en 35 partidos con Universitario de Deportes en la temporada pasada; para muchos, Piero Quispe es una de las nuevas joyas del fútbol peruano y para Carlos Compagnucci también, ya que el habilidoso volante fue titular indiscutible con el estratega argentino el 2022, pero habitual suplente este año. ¿Qué cambió? El ahora ex técnico de la ‘U’ lo explicó todo y con lujo de detalles.

“Piero Quispe tuvo una mala pretemporada. Su estado de forma no era el mejor. No estaba enfocado y no andaba bien futbolísticamente. No estaba fresco ni picante. No estaba como había estado el año pasado. Todos los días hablé con él. Era el jugador con el que más hablaba. Hasta le puse nutricionista y le pedía que me mande foto de sus comidas todos los días. Lo cuidé y lo mimé lo más que pude. Ahora, futbolísticamente no estaba en forma”, sentenció.

Con esto, Carlos Compagnucci zanjó cualquier rumor sobre alguna discusión o indisciplina de Piero Quispe con su persona o contra el club y explicó que sólo fue un tema alimenticio y, por ende, físico. El año pasado, el argentino prefirió a Quispe por encima de su compatriota, el experimentado ‘10‘, Hernán Novick, por la diferencia de recorridos y desplazamientos en los entrenamientos y dentro del campo. El “plus” de Piero Quispe desapareció este año.





¿Por qué Murrugarra no fue titular este año en Universitario?

“Jorge Murrugarra fue el futbolista que más pelotas recuperó la temporada pasada, pero yo creí que necesitábamos alguien con más salida, con más balones largos que cortos y no me gusta jugar con dos volantes de contención”, explicó Carlos Compagnucci.

El año anterior, Jorge Murrugarra recuperó más balones que Nelson Cabanillas y Federico Alonso, convirtiéndose en el líder de ese rubro en Universitario de Deportes; además, en interceptaciones de pelotas, a pesar de que el orden se invirtió con el lateral y el central, el volante se mantuvo dentro del top 3 ‘crema’ en el ámbito defensivo. Sin embargo, la falta de pases filtrados fue una sentencia para él ante los ojos de Carlos Compagnucci.





