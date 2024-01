Universitario cambió su modelo de gestión y despertó. Luego de casi 10 años sin campeonar, la ‘U’ logró el tan ansiado título en la Liga 1 y ahora quiere continuar por la senda del triunfo.

Sobre eso, el gerente deportivo del club, Manuel Barreto, habló en vivo y en directo con el periodista Pedro Ortiz Bisso en la Trinchera Crema Podcast, su canal de Youtube de entrevistas.

En esta conversación, el popular ‘Muñeca’ hizo un recuento de lo que fue ganar el campeonato peruano en el 2023 y todo lo que significó para los directivos, los futbolistas y, sobre todo, los hinchas.

“Logramos -juntos- cambiar la imagen del club la temporada pasada. Por eso, (el fichaje de) Horacio Calcaterra fue tan importante, porque con él se rompió esa barrera”, confesó el directivo merengue.

En esa misma línea, el gerente deportivo admitió que, “a la ‘U’, ya no venían jugadores de jerarquía ni de selección, porque la veían como un lugar no competitivo, donde no pagaban y no entrenabas”.

Por ello, con una mano en el pecho, Manuel Barreto afirmó que “todos estaban felices con Universitario dormido, hecho m*, pero ahora todos están diciendo que ‘hay que bajarlo’. Este 2024 va a ser más duro”.





