Ante la lesión de su delantero, Alianza Lima buscó uno nuevo y creyó que Luis Iberico podría serlo, aunque él prefirió seguir en el extranjero por un insólito motivo.

El exMelgar fue entrevistado por RPP Deportes y reveló su verdadera afición fue la principal razón por la que no quiso ponerse -de ninguna manera- la camiseta blanquiazul.

“Tuve contacto con Alianza, pero decidí quedarme en el Riga. La conversación fue en este año, hace un mes, cuando estaba en la pretemporada en Turquía”, confesó el popular ‘Luiki’.

Luego, el extremo confirmó que rechazó la oferta íntima porque quería continuar jugando en el fútbol europeo (Letonia) y, sobre todo, porque “desde pequeño soy hincha de Universitario”.





Iberico no fue llamado por Fossati:

En medio de la expectativa por la primera lista de convocados de Jorge Fossati como técnico de la selección peruana, Luis Iberico confesó que no ha recibido aún ninguna llamada.

“Si me convocan o no, igual trabajo. Ahora estoy concentrado en el inicio de la liga. No he tenido contacto con el comando técnico de la Selección”, sentenció el goleador del Riga FC.





