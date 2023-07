Jorge Fossati dirigió su primer partido oficial desde que su colega y amigo, Sebastián Avellino, fuera detenido por la Policía de Brasil por racismo luego del duelo entre Corinthians y Universitario.

El técnico ‘crema’ se presentó en el estadio Monumental para comandar a la ‘U’ contra Unión Comercio por la fecha 4 del Clausura, pero sus sentimientos aún estaban a más de 3 mil kilómetros de ahí.

“Le pedí a Dios que me iluminara y me ayude a hacer mi trabajo con normalidad. Esta situación me pega muy duro”, confesó el estratega uruguayo de 70 años sobre su situación y la de su paisano.

Como se sabe, Jorge Fossati y Sebastián Avellino trabajan juntos desde hace más de una década, una relación (y una libertad) que podría haber terminado aquel lamentable 11 de julio en São Paulo.

“Los abogados nos han pedido que no hablemos sobre el hecho. Entonces, si callar es ayudar, lo haremos. A Sebastián lo conozco hace 13 años. Como persona, pongo las manos al fuego por él”, finalizó.





VIDEO RECOMENDADO: