El VAR llegó para quedarse en la Liga 1, pero los constantes errores y falta de criterios similares entre los árbitros han desatado las críticas de todos, en especial de Jorge Fossati, técnico de Universitario.

El estratega uruguayo de 70 años explicó a todos lo que piensa sobre el videoarbitraje en el fútbol, no solo peruano, sino mundial. Para él, mientras siga siendo usado por humanos, va a seguir fallando.

“El VAR no es garantía absoluta de nada. Es algo que sirve para mejorar en algunas cosas, pero -hasta que no se deje más claro- me parece que más colabora para desnaturalizar el fútbol”, avisó el comandante ‘crema’.

Luego, el ‘profe’ aclaró que “no estoy hablando del partido de Tarma ni del fútbol peruano, sino en general, como cuando te cobran un offside porque la punta de tu nariz está adelantada”.

Con esto, Jorge Fossati dejó en claro su postura contra la aplicación del VAR en el fútbol; sin embargo, es algo que -dificilmente- la FIFA decida dar marcha atrás y excluirlo de los partidos de sus asociados.





VIDEO RECOMENDADO: