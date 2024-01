Universitario de Deportes quiere el bicampeonato en su centenario y, para eso, busca a Christofer Gonzáles como su principal refuerzo. Sobre eso, habló Jean Ferrari.

El mandamás de la escuadra de Ate contó todos los detalles del que sería uno de los mejores fichajes de la temporada en el fútbol peruano, el volante de la bicolor, ‘Canchita’ Gonzáles.

“Particularmente, no me gusta adelantarme. Estamos en proceso, nada está cerrado y, mientras no haya firma, no podemos hablar del cierre de nada”, reveló el administrador de la ‘U’.

Asimismo, Jean Ferrari aprovechó la insistencia de la prensa dentro del aeropuerto y reveló que, además del exvolante de Sporting Cristal, también vendría otro extranjero en ese lugar.

“(’Canchita’) está en proceso al igual que el jugador extranjero que estamos evaluando. Tenemos fechas límites, así que, en estos días, seguro habrán novedades”, advirtió el gestor.





Ferrari habló sobre Concha:

“No es fácil traer jugadores de la categoría de Jairo Concha. Eso requiere de un tiempo. Hemos podido concretarlo y, la verdad, estamos muy contentos”, reveló Jean Ferrari a los medios.

Sin embargo, vale informar que este fichaje no rompió el mercado, puesto que el futbolista citado se encontraba como agente libre hace dos semanas luego de no renovar con Alianza.

