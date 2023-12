Jean Ferrari, administrador de Universitario, informó públicamente que demandará al exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, por una publicación en la que, según él, se difama a su club.

En Twitter, el exarquero blanquiazul posteó que “cómo no van a tener (coliseo propio) si no le pagan a nadie y meten cabeza a todos. Hasta gente humilde falleció y ni (por) eso pagan lo que deben (...)”.

Ante estas afirmaciones, el máximo directivo de los cremas le respondió que “ahora tendrás que responder por la vía legal todas tus afirmaciones. Espero tengas los argumentos para sostener lo que escribes”.

“Yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que entiendan. Ya es tarde, voy a descansar. Por suerte puedo hacerlo, porque yo no tengo anticuchos políticos… ¡Descansen!”, arremetió el excapitán blanquiazul.

¿La ‘U’ puede demandar a Butrón?

Perú21 conversó con un abogado especialista en el tema y pudo conocer que “si la ‘U’ fundamenta bien y logra crear la ‘inequívoca’ referencia, tendría muchas posibilidades (de ganar un hipotético juicio)”.

Sin embargo, “cuando se trata de funcionarios públicos, por ejemplo, existe la famosa ‘excepción de verdad’, que significa que, si lo dicho es real, no existe el delito de difamación”, agregó el letrado citado.

Asimismo, el hombre de leyes aclaró que “el (primer obstáculo) será, para mí, demostrar quién fue el verdadero ofendido y si se puede probar que se refería a Universitario de Deportes y a nadie más”.





Pena por difamar en redes sociales:

Si dañas la imagen o reputación de una persona públicamente, estarás cometiendo el delito de difamación, que tiene una pena privativa de la libertad de hasta 2 años y con 30 a 120 días multa, según la ley peruana.

De acuerdo a lo explicado por el Gobierno en su sitio web oficial, un ejemplo de difamación sería “publicar o comentar por Facebook (u otra red social) que una persona es un drogadicto o corrupto o violador, etc”.

