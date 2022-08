No consiguieron puntos en Cusco. Universitario de Deportes cayó derrotado por 1-0 ante Cienciano por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 tras gol de Carlos Beltrán. Ante esto, Iván Santillán declaró para la prensa y realizó una evaluación del partido que realizaron.

“Un partido duro, sabíamos que Cienciano en altura se hace fuerte. El primer tiempo fue más para ellos, tuvieron algunas situaciones. En el segundo tiempo emparejamos el partido, dominamos, pero no pudimos empatarlo y nos vamos con ese sin sabor de que se pudo llevar algo de Cusco”, consideró Santillán.

El gol llegó tras un centro desde la esquina ejecutado por Kevin Sandoval. En el área, el ‘Che’ Beltrán se elevó y definió de cabeza, para vencer la resistencia del arquero José Carvallo.

Para el jugador crema “Cienciano hizo el gol de balón parado, se hace fuerte acá. De ahí, no sé si supo manejar el partido. Nosotros tuvimos algunas ocasiones de gol, pero no entró. Me voy con el esfuerzo de todos mis compañeros, tranquilo por eso”.

A pesar de la derrota, Santillán consideró que Universitario está en un buen nivel: “Estamos haciendo las cosas muy bien. Lastimosamente los resultados no se dan, pero estoy convencido que esto se va a revertir”.

Con este resultado, Cienciano se posicionó líder con 14 puntos, mientras que Universitario ocupa la novena posición con siete unidades. Para la jornada siete, el cuadro crema deberá enfrentarse a Deportivo Binacional y, en el caso de los cusqueños, llegarán a Lima para chocar ante Sport Boys.