Todos los rivales que enfrentó Gary Correa en el fútbol peruano sufrieron con su habilidad con el balón al punto de -como Juan Reynoso- tomar represalias limitándolo.

Represalias. De acuerdo a lo que el propio futbolista contó en el programa digital ‘Cojo y Manco’, el exseleccionador nacional lo amenazó cuando lo enfrentó y lo ‘congeló' cuando lo dirigió.

Vale recordar que, en la temporada 2010, el ‘Cabezón’ bajó al ascendente jugador crema hacia la reserva cuando se enteró que ya tenía un precontrato con el club Juan Aurich de Chiclayo.

Ahora como rivales, Juan Reynoso no aguantó todos los regates de Gary Correa en el partido ni mucho menos el gol chiclayano que propició sobre los de Ate y arremetió con una fuerte frase.

“Él me dice: ‘¿Así que te gusta pisar la pelota? ¡Ya te cag*! El fútbol da vueltas... Luego, Raúl Ruidíaz me dijo que, ‘después del partido, se agarró con Luis Rabanal por no marcarte”, reveló.

Medio año después, ahora juntos en el Juan Aurich, el estratega le recordó que “el fútbol da vueltas. ¡Ahora pues!’ Y me mandó a reserva. Ya sabía que Juan me había puesto la cruz”, sentenció.





