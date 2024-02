Universitario de Deportes, vigente campeón del fútbol peruano, tiene los objetivos claros y, además del bicampeonato, ya revelaron que “la Copa Libertadores es mi obsesión”.

Primero lo dijo el administrador temporal del club, Jean Ferrari, y ahora lo reafirmó el estratega de la ‘U’, Fabián Bustos: los cremas quieren hacer historia y dar el salto internacional de una vez por todas.

“No me asusta la Libertadores. Sé que es muy difícil para los equipos peruanos porque el nivel es muy alto, pero yo ya tuve la suerte que, en las últimas seis ediciones, dirigí” aclaró el entrenador.

Como se sabe, la escuadra de Ate será nuestro primera representante en el torneo futbolístico más importante del continente, donde buscará nunca bajar la frente y avanzar y avanzar de fase.

Adicionalmente, el DT reveló que “Jean Ferrari nos metió presión, pero es normal. Obviamente, después de salir campeón nacional, el siguiente paso es el bicampeonato o un torneo internacional”.

“Ya me tocó, con menos presupuesto que los equipos brasileños o argentinos, estar a un paso de clasificar a la final. ¿Por qué no hacerlo acá? Será muy difícil, pero soñar no cuesta nada”, sentenció.





