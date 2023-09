Piero Quispe es una de las “promesas” de la Selección Peruana y la joya de Universitario; sin embargo, para Antonio Gonzáles aún le falta mucho por demostrar y, sobre todo, madurar.

El excrack de Universitario resaltó el fútbol del habilidoso mediocampista, pero -al mismo tiempo- aprovechó para recordarle (y aconsejarle) que aún no ha logrado imponer liderazgo sobre sus compañeros.

“Quispe ya no es joven. Que no se maree y asuma su responsabilidad. A los 22 años, Juan Reynoso ya me había dado la cinta de capitán en Universitario”, recordó el popular ‘Toñito’, exvolante ‘crema’.

En ese contexto, Antonio Gonzalez aprovechó para hablar de Edison Flores a quien pidió no echarle todo el peso de que la ‘U’ campeone o no. Precisamente, Piero Quispe debería de asumir parte de esa carga.

“No le pongan toda la mochila al ‘Orejas’. Él vino para sacar campeón a la ‘U’, pero también hay otros jugadores de la Selección en el equipo, como Polo y Carvallo. Ellos tienen la capacidad”, sentenció.





Reynoso y Toñito Gonzáles:

Antonio Gonzáles se formó, debutó y jugó en Universitario desde 2006 hasta 2015. En medio de esas temporadas, precisamente en la 2009 y 2010, fue dirigido por el hoy técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso.

Con el ‘Cabezón’ en el banco, ‘Toñito’ jugó más de 60 partidos, donde la mayoría de ellos lo hizo como el capitán del equipo a pesar de su corta edad en ese entonces. Gonzáles perteneció a la volante campeona del 2009.





VIDEO RECOMENDADO: