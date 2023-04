“Capitán, una foto”, le escuché decir a un colega después de la entrevista. Y, como si le hubieran pedido la hora, ‘El Puma’ volteó, sonrió, lo abrazó y le respondió: “Claro, cómo no”. Así es José Luis Carranza, uno de los ídolos de Universitario, aunque no le guste admitirlo.





Los inicios





¿Por qué jugaste toda tu vida en Universitario?

Por agradecimiento a la ‘U’, que me rescató de un barrio muy difícil (Rímac). Yo pude haber sido un delincuente o un drogadicto, pero no lo quise ser gracias al cariño que me dio el club. Eso no se paga con nada. Quisieron llevarme a Racing de Argentina y a otros equipos, pero yo no quise.





¿Cómo fue entrenar en esa época?

Yo he vivido en el Lolo, donde me trataron bien. En mi casa pasé hambre porque mi padre falleció cuando yo tenía 10, fue el momento más crítico de mi vida. Por eso, le agarré más cariño que nunca a la ‘U’, porque los referentes, los empleados, los dirigentes, todos me cuidaban, me querían.





¿Cuándo dejaste la residencia del Lolo?

Al año siguiente, cuando los barristas de Alianza Lima nos hicieron una emboscada, donde, inclusive, le cayó una piedra al finadito Eugenio. Después de eso, Jorge Nicolini me dijo: “Tú no te vas a quedar acá, te irás a vivir a un departamento”, y me llevé a 20 chicos para que vivieran conmigo.





¿Fue duro alejarse de tu familia?

Fue importante salir de esos malos momentos en casa, aunque yo no sabía que iba a ser futbolista, porque quería ser policía, pero me metí tanto en el fútbol que, a los tres años en la ‘U’, dije: “Esta es mi oportunidad y no la voy a desaprovechar”. Extrañaba a mis hermanos y a mi mamá, pero en la ‘U’ estaba más seguro. Solo quería darle alegría a mi familia y, con las propinas que me daban, traía a mi mamá a que me vea, porque no me quería mover de ahí. Universitario me trataba como a un hijo y con Jorge Nicolini hicimos un contrato de palabra: yo nunca me iba a ir de la ‘U’.





Hace poco, Piero Quispe mencionó que no soportaba vivir en Campo Mar y que pensó dejar Universitario. ¿Sientes que se ha perdido la conexión de los jugadores con el club?

Sí, se ha perdido bastante la identidad y eso se ve.





¿El club ya no se preocupa por la convivencia?

Siempre hay que arropar a los chicos. Nicolini te arropaba, se preocupaba de lo que tú hacías y qué es lo que necesitabas. Y otra cosa es el Lolo, que es más céntrico y era más de familia.





Remodelación de las instalaciones de Campo Mar (Foto: Universitario)





Lolo Fernández vs Monumental





¿Hubieras preferido la remodelación del Lolo antes que la construcción del Monumental?

Hubiese sido mejor la ampliación del Lolo, porque es historia. El Monumental ha traído muchos problemas, porque, lamentablemente, hay un grupo de personas (Gremco) que quieren desaparecer el club. Es por eso que yo he estado metido un año y medio con Ferrari y con Velasco en el Congreso, luchando, porque a la ‘U’ lo iban a vender esos sinvergüenzas.





¿Sientes que Universitario se hipotecó al construir el Monumental?

No, porque todo el mundo sabe que se pagaba vendiendo los palcos, la publicidad estática y con los conciertos en la explanada.





Si fueses el administrador de la ‘U’, ¿qué harías con el Lolo?

Lo remodelaría para seguir con la tradición.





¿Sacarías a la ‘U’ del Monumental?

Yo pienso que sí, porque el Lolo tiene mucha historia. El Monumental es lindo, pero no hay vías de desfogue para que la gente vaya tranquila y en media hora esté de vuelta en su casa.





Entonces, ¿qué harías con el Monumental?

Lo usaría para jugar los clásicos y los torneos internacionales, pero los partidos con equipos chicos los jugaría en el Lolo.













Tribuna occidente del Estadio 'Lolo' Fernández





Universitario y sus referentes





Sobre los últimos referentes, ¿crees que hay un maltrato del club?

Sí, ha habido maltratos por parte de esa empresa quebrada.





¿Crees que los hinchas han sido injustos con Oblitas y con ‘Chemo’ por su paso en Sporting Cristal?

Con Oblitas sí, porque ha sido un técnico ganador, nos enseñó mucho a querer la institución y es una gran persona. Oblitas es un ‘crema pavo’ (risas), pero lo respetamos mucho.





¿Y ‘Chemo’?

No me interesa hablar de él.





¿Qué referente ves hoy en Universitario?

Ninguno. Los últimos fueron Galliquio, ‘Cuto’…









Selección Peruana





¿Marcos Calderón o Ricardo Gareca?

Marcos Calderón, ni hablar. Un millón de veces. No hay comparación.





¿Juan Reynoso es para la Selección?

El ‘Cabezón’ trabaja mejor que Gareca. Hay que apoyarlo, porque es un técnico nacional que tiene carácter y, sobre todo, porque ha sido líder en la selección. Sabe mucho. A los peruanos les gusta que les digan “che”. La verdad, acá somos fanáticos de los argentinos, pero yo soy nacionalista.





¿Reynoso es de la ‘U’ o de Alianza?

De la ‘U’. Es hincha de Sporting Cristal, pero jugó en la ‘U’, donde fue un gran líder y mejor persona.





Estás apoyando a un instituto de inglés. ¿Alguna frase que nos quieras dejar?

The ‘U’ is the ‘U’ (risas).





Juan Reynoso y Ricardo Gareca sostendrán una reunión en Argentina (Foto: FPF).





