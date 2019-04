Universitario vs. Sport Huancayo se suspendió por pedido de la Policía Nacional

El primer partido suspendido. Universitario de Deportes no jugará ante Sport Huancayo este sábado 6 de abril como ya estaba programado, debido al pedido de la Policía Nacional que solicitó la cancelación del cotejo por falta de personal que garantice la seguridad del partido por la Liga 1.

A través de un oficio enviado a la dirección de seguridad de deporte del IPD, el comandante PNP Luis Alberto Zevallos, jefe de la División de Servicios Especiales, solicitó la cancelación de los espectáculos deportivos aprobados Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo (6 de abril); San Martín vs. Alianza Universidad (6 de abril) y Sporting Cristal vs. UTC (14 de abril).

Según consta en dicho documento, la División de Servicios Especiales "se encuentra comprometido en múltiples servicios policiales con el 100% del personal PNP, en la jurisdicción de la Región Policial Lima y en el interior del país". En resumen, no hay la cantidad de efectivos mínimos para garantizar la seguridad en un espectáculo público.

Este martes, la dirección de seguridad de deporte del IPD envió el documento a Universitario de Deportes que confirma la cancelación del choque ante Sport Huancayo por la fecha 8 de la Liga 1.

"En ese sentido, la Dirección de Seguridad Deportiva dispone la cancelación del Espectáculo Deportivo correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 Copa Movistar 2019, entre el club Universitario de Deportes vs. el club Sport Huancayo", dice el oficio 358 enviado a las oficinas del cuadro crema.