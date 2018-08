Universitario de Deportes niega agresión de Jersson Vásquez a juvenil Edward Aguilar

Jersson Vásquez estuvo en el ojo de la tormenta por golpear a Edward Aguilar en pleno desarrollo del entrenamiento de Universitario de Deportes . El club, a través de un comunicado, aclaró el incidente.

La institución merengue aseguró que el incidente "corresponde a un hecho cotidiano y que es parte del juego de roles que se lleva a cabo como dinámica grupal", indicó en la mencionada carta difundida en el portal oficial.

Durante las prácticas, Aguilar retrocede y, sin percatarse, pisó a Vásquez, quien reaccionó propinándole un golpe en la nuca. La escena provocó diversas reacciones negativas contra el marcador zurdo de Universitario de Deportes.

"Rechazo tajantemente lo que está saliendo. El video puede mostrar otras cosas para el que no conoce la interna y no me conoce. Es una pena que digan que he agredido a Edwar Aguilar", indicó el defensa en declaraciones que reproduce Depor.

"No tengo ningún problema en dar declaraciones con él para desmentir todo esto. Ya el chico hablará y contará cuál es mi relación con él y con todos los demás", añadió el experimentado jugador.