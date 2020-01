Universitario de Deportes viajó hacia Argentina para medirse ante Huracán y Boca Juniors, previo a la ‘Noche Crema’ contra Cerro Largo de Uruguay. El equipo dirigido por Gregorio Pérez tenía previsto alojarse en el hotel Don Tomas, ubicado en la ciudad de San Juan. Sin embargo, los ‘cremas’ sufrieron un percance.

“Parece que al equipo no le gustó las habitaciones. La noche aquí cuesta entre 40 y 50 dólares (para dos personas). No sé si se fueron incómodos, pero aquí ya no están”, declararon desde el hotel argentino al diario Depor.

Por ese motivo, todos los integrantes de Universitario de Deportes abandonaron las instalaciones del mencionado hospedaje y se dirigieron hacia otro lugar de la localidad.

Los merengues, a pesar del inconveniente, tienen programado realizar un primer entrenamiento en tierras argentinas y luego quedarán concentrados para el choque ante Huracán, compromiso que se desarrollará en el estadio Bicentenario.

Con José Carvallo en el arco y con la posible presencia de Jonathan Dos Santos en el ataque, Universitario de Deportes se estrenará a nivel internacional. Luego, la 'U' chocará contra Boca Juniors y cerrará la gira por Argentina.

Universitario de Deportes, de regreso en Lima, se medirá ante Cerro Largo en la ‘Noche Crema’, el sábado 18 de enero, desde las 8:00 p.m. en el estadio Monumental.

Posteriormente, el 21 de enero, los merengues visitarán a Carabobo en la ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2020. La revancha será en la casa de los ‘cremas’ el próximo 28 de enero.