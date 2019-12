Los años 90, sin lugar a dudas, fueron una época muy buena para que un niño o adolescente consolidara su pasión y enamoramiento por Universitario de Deportes. En esa década, el conjunto crema consiguió seis campeonatos nacionales y un subcampeonato.

Juan Carlos Chávez, acérrimo hincha y uno de los líderes del proyecto literario ‘Crema, mi gran amigo’, presenta este sábado 7 de diciembre ‘Los años maravillosos’ en la Feria Ricardo Palma del Parque Kennedy, la historia que muestra la grandeza de la 'U' y que todo fanático merengue debe conocer.

Se trata de un texto lleno de héroes, antihéroes, batallas ganadas y perdidas, lealtades, traiciones, decepciones y momentos inolvidables que han quedado en la retina de todo seguidor de Universitario.

Tras varios años de paciente investigación y una profunda dedicación, Juan Carlos ha logrado plasmar de manera sobria y con detalles un relato que despierta nostalgia a cualquier hincha crema, pero que también deja en claro que tiempos mejores llegarán.

Es así como, ‘Los años maravillosos’ se presenta como esa historia (desde 1990 a 1995) que todo merengue debe conocer, para así no olvidar nunca que (con justa razón) la Copa Libertadores siempre ha sido su obsesión.

¿Quién es Juan Carlos Chávez y cómo llega a escribir este libro?

Para empezar, soy hincha de Universitario. Tengo 39 años. ‘Los años maravillosos’ es una forma que tengo de saldar una cuenta pendiente que tenía. Estos seis años que describo en el libro, son probablemente los años más importantes que he vivido como hincha. La idea era escribir sobre esta época, de la cual no se había escrito nada. Durante estos años, mucha gente tuvo la oportunidad de afianzar su pasión por la 'U'. Me hice hincha, como mucha gente, por herencia familiar. Mi viejo me llevó al estadio cuando tenía entre 5 y 6 años. Ya después iba con un amigo del barrio. Comprábamos nuestras entradas con las propinas que ahorrábamos. Esos fueron los cimentos de mi hinchaje.

El texto puede interpretarse como un mensaje de optimismo para cualquier hincha de Universitario

No todo siempre es bueno y tampoco no todo siempre es malo. Los buenos tiempos regresarán. Yo no doy opiniones, a pesar que pude haberlo hecho. No digo si las cosas están bien o mal. Preferí que los protagonistas sean las personas vinculadas a la ‘U’ y que el lector saque sus propias conclusiones. Hablar de estos seis años ha sido como entrar una montaña rusa, hubieron puntos muy altos y también otros bajos. Es muy difícil escribir un libro de Universitario como hincha, sin dar un juicio de valor.

En la introducción, comentas que la gran mayoría de referentes de aquellos años se fueron por la puerta falsa, ¿sientes que las administraciones están en deuda en ese sentido?

Es un patrón que se repite casi todo el tiempo: el constante maltrato a los futbolistas que le dieron mucho a la institución. Hoy en día, esto ya no ocurre tanto porque el concepto o categoría de ídolo está cada vez venida a menos. Existe una conexión muy fuerte entre el hincha y muchos jugadores referentes de esos años. Mucha gente los idolatra, admira y respeta, pero terminaron saliendo del club de una forma que no merecían. El libro es un homenaje a ellos.

El prólogo, escrito por Roberto Martínez, señala que en esa época mucha gente no solo era hincha de Universitario, sino también de los jugadores. Esto se contradice un poco con la letra de la canción ‘Algo de corazón’ (Pasan los años, pasan los jugadores, pero lo que no pasa la 'U' es mi pasión), ¿compartes su opinión?

Se contradice un poco, tienes razón. No lo había visto de esa manera, gracias por hacérmelo ver. Hay muchos jugadores que quedan de manera indeleble de la memoria del hincha. A veces se les deja muy arriba sobre muchos otros que quedan relegados por no ser tan nombrados. +

Dices que es tu primer libro propio, pero tú eres uno de los hinchas que estuvo detrás de ‘Crema mi gran amigo’, el tercer ejemplar más vendido en la última edición de la Feria del Libro.

Sí. Fue una idea mía que empecé a trabajar desde el año pasado. Se logró consolidar. Lo construí yo inicialmente y luego otras personas se sumaron. Somos cuatro las personas que participamos del proyecto. El libro, obviamente, nos pertenece a los cuatro. De hecho, fue importante esta incursión, ya que nos permitió acercar a la U a la FIL. Fue un éxito rotundo. Se traspasó las expectativas. Trasladamos un poco de las tribunas a la feria. La experiencia fue muy buena. Que hoy exista ‘Los años maravillosos’ es un poco la consecuencia de la aceptación en la Feria del Libro. La idea es sacar la segunda parte de ‘Crema mi gran amigo’ para la siguiente edición.

Hablaste con un montón de gente para escribir ‘Los años maravillosos’, ¿cuál es la anécdota más curiosa que tuviste?

Lo que más valor fue haber viajado a Uruguay para conversar con Tomás Silva. Él es mi ídolo de esa época. Encontrarlo fue la gran anécdota de este libro. No se puede encontrar mucha información de él en internet. Parece el jugador que se lo tragó la tierra y desapareció. Él fue uno de los futbolistas más queridos de esos años. Buscarlo fue una tarea prioritaria. Hice un montón de cosas para encontrarlo y al final lo logré después de tres años. No te miento, llevé muchas revistas de la 'U' y fotos para que me las firmara. Mi hijo se llama Tomás por él.

¿Por qué no incluiste la época del tricampeonato (1997, 1998, 2000)? ¿Estás guardando esa parte para una secuela?

Me demoré seis años en escribir este libro. Imagínate si hubiera incluido esas tres temporadas, no hubiera podio publicarlo este año. Me hubiese tomado mucho más tiempo. Son 320 páginas, ha sido un gran esfuerzo. Incluso hay dos capítulos que no fueron publicados, lo más seguro es que sean incluidos en una segunda edición. De hecho, muchos amigos me preguntaron por qué no incluí el tricampeonato. Podría ser un pendiente para más adelante, está anotado en la agenda.