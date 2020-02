El sueño de Universitario de Deportes de alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 quedó frustrado, el reciente miércoles, tras perder 1-0 ante Cerro Porteño, en el duelo de ida de la segunda fase, etapa . Con ello, el elenco merengue le dijo adiós a la competencia continental.

Un día después del duro golpe que significó la eliminación, la delegación de Universitario de Deportes llegó a Lima no con una sonrisa por haber alcanzado el objetivo, pero sí con la frente en alto por haber dado el máximo esfuerzo para tentar la clasificación a la tercer ronda.

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los hinchas reconocieron el esfuerzo de Universitario de Deportes y le dieron una cálida bienvenida. Hubo fotos con los aficionados, además de firma de autógrafos, mientras salían del terminal aéreo.

“El responsable de esto soy yo, no me gusta echarle la culpa a nadie ni públicamente estar manifestando qué futbolista tuvo un buen rendimiento y quién no. Eso no lo hago nuca. A veces, los rendimientos de algunos no pueden ser, pero también los rivales juegan y nos tratan de neutralizar”, analizó el entrenador de Universitario, Gregorio Pérez.

Por su parte, Alejandro Hohberg quiso dar vuelta a la página y mirar lo que viene. “Al partido del sábado vamos a llegar un poco desgastados por los esfuerzos tan seguidos, pero ahora el objetivo principal es el campeonato. Estamos para seguir bien, seguir mostrando buenas presentaciones dejando todo en el campo y ahora con más entrenamientos mejorar en la parte futbolística”, indicó.

Universitario de Deportes se medirá este sábado (3:00 p.m.) con Carlos Stein, en el Estadio Carlos Olivares de Guadalupe, por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1.