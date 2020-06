A Gregorio Pérez no le causó sorpresa el regreso de Ángel Comizzo como técnico de Universitario de Deportes. El uruguayo se refirió a la elección del argentino en su reemplazo y aseguró que estaba seguro que sucedería.

En una entrevista con UCI Noticias, el técnico uruguayo fue consultado por la sensación que le generó que Comizzo sea nombrado nuevo técnico de Universitario, días después de su desvinculación con el club.

“No me sorprendió para nada, en lo absoluto, porque lo intuía y después lo confirmé. Es lógico y no es que tenga informantes, pero hoy las noticias corren muy rápido con las redes sociales y las relaciones que uno puede tener. De repente alguien piensa que desconozco cosas, pero estoy informado y no me sorprendió para nada. Estaba cien por ciento seguro que regresaría el técnico argentino”, señaló.

Gregorio Pérez aseguró que si se le presenta una nueva oportunidad en el fútbol peruano, volvería sin ningún problema. “Con mucho gusto vuelvo a trabajar, pero se tienen que dar las condiciones para que se concrete. A nosotros nos trataron muy bien en todo sentido. Nos encontramos con un buen plantel en la parte humana, en la parte profesional, un ida y vuelta muy afectuoso con los hinchas que son muchos millones, una muy buena comunicación con respeto recíproco de parte de la prensa”, sostuvo.

Finalmente el estratega aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje a todos los hinchas cremas, que están ansiosos de obtener la estrella 27. “Acompañen al equipo y no pierdan la esperanza que la ‘U’ va a retomar su camino. Han pasado 7 años y comprendo el sufrimiento por no poder lograr el objetivo de campeonar, pero van en camino a eso. Les mando un abrazo a todos con el afecto y cariño de siempre”, aseguró.

