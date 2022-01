Tras varios días internado en una clínica local por problemas cardiacos, Gregorio Pérez fue dado de alta la noche del reciente domingo. Atrás quedaron los momentos de incertidumbre que generó preocupación no solo en su familia y amigos, sino también en los fanáticos del fútbol peruano y uruguayo, especialmente de los hinchas de Universitario de Deportes y Peñarol.

“Ayer me dieron el alta. Regreso el fin de semana en Uruguay a estar con mis nietos y mis amigos”, reveló el ya exentrenador de la escuadra merengue en entrevista con el programa Último al Arco, de la radio uruguaya Sport 890.

“Soy un afortunado por poder seguir disfrutando del fútbol, de la familia, de mis nietos. Estoy bien, estoy feliz de poder seguir adelante. Soy un afortunado por seguir viviendo. Quiero agradecer a todos los que dieron su mensaje de apoyo”, añadió don Gregorio.

Después de atravesar una situación muy difícil, Pérez entendió que lo mejor será las cosas pasan por algo y que deberá continuar con su recuperación al lado de sus seres queridos.

“Más allá de que a veces pienso cómo se me cortó esto de no poder seguir trabajando, pero las cosas por algo pasan y por algo se dan. Tengo claro que tengo que tener una rutina de recuperación y estar con mi familia”, indicó.

“Estuve infartado dos días y medio, cuando llegué a emergencias los médicos no lo podían creer. Yo quería llamar a mi familia y el médico me dijo que tenía que ir al quirófano, no entendía nada. Zafé”, reveló Gregorio Pérez, quien interrumpió su segundo etapa al mando de Universitario.

Por otro lado, el ‘Profesor’ se mostró muy agradecido por las muestras de afecto que recibió en todo este tiempo, incluyendo el homenaje que le hizo la ‘U’ en la Noche Crema

“Voy a estar agradecido toda la vida a Universitario y a todo el pueblo peruano. He tenido un reconocimiento muy grande y le doy mucho valor”, expresó.

Por último, el entrenador de 74 años confesó haber derramado lágrimas de emoción y contó que vio el emotivo gesto que tuvo Peñarol en un partido amistoso hace unos días. Aquella vez, los jugadores salió a la cancha con una pancarta con el mensaje “Fuerza, Gregorio”.

“He llorado muchísimo estos días, por emoción, por agradecimiento. Ver salir a los jugadores de Peñarol con esa pancarta es bravo de aguantarlo”, sentenció.