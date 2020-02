Gregorio Pérez, estratega de Universitario de Deportes, reconoció que tiene la mente puesta el primer clásico de la temporada 2020, que protagonizarán sus dirigidos en la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, cuando sean anfitriones de los blanquiazules en el estadio Monumental.

“Si yo diría que no pienso en el clásico, el algún momento, estoy mintiendo”, señaló el técnico uruguayo en conferencia de prensa previa al enfrentamiento de su equipo ante Sport Boys. El entrenador de los cremas señaló que está enfocado en la visita al conjunto chalaco para este domingo, pero se sinceró al aceptar que es innegable pensar en el choque con Alianza Lima. “¿Quién no palpita un clásico?”, se preguntó desde Campo Mar.

“Llevo muchos clásicos jugados gracias a Dios y hemos corrido con diversos resultados. No solo hemos jugado clásicos, sino que también los hemos dirigido, en Uruguay Argentina, Paraguay y Colombia. Muchos de ellos definitorios por campeonato y ahora una nueva experiencia. ¿Quién no palpita un clásico?”, declaró este jueves el entrenador.

“Si yo diría que no pienso, en algún momento, en el clásico estoy mintiendo y a su vez estoy faltando el respeto a la historia. Y aquí hay una historia, porque hay una historia en cada país. Aquí es un Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, sin desmerecer a los demás. También les digo que estoy enfocado el domingo pero no dejo reconocer esa gran fiesta que se vive en el país”, añadió.

En la fecha 6 del Torneo Apertura los cremas recibirán a Alianza Lima en el Monumental y en la cancha se enfrentarán el ‘maestro’ Gregorio Pérez y su ‘pupilo’ Pablo Bengoechea, a quienes los une una gran amistad.

“Ojalá que tenga la fortuna dentro de la cancha yo, para disfrutarlo. Es un deseo porque es el primero, como lo fue en otros países en su oportunidad. Estoy postergando el pensamiento, para la semana que viene”, finalizó.