La edad de Gregorio Pérez (72) podría ser una traba para que el uruguayo vuelva a Perú y dirija a Universitario de Deportes. De acuerdo a las medidas dispuestas por el Gobierno, se evita que las personas de la tercera edad re reintegren a sus labores, por ser los más vulnerables en estos tiempos de pandemia por el coronavirus. Ante ello, el uruguayo habló sobre el tema.

‘Goyo’ es consciente de esta realidad, pero se mostró optimista de arribar nuevamente a nuestro país y poder lograr los objetivos que se puso a inicios de años cuando estampó su firma con la institución de Ate.

“Espero volver, porque soy un hombre de fe, regresar a Perú. Si no es así, igualmente estoy agradecido, aunque se puede truncar un sueño. Muchos pueden pensar que lo mío es demagogia, pero no es así, es lo que siento. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que sea porque realmente no pueda hacerlo producto de la edad”, sostuvo en dialogo con Movistar Deportes.

Asimismo, el DT de Universitario señaló que se mantienen informado día a día de la situación que atraviesa el país durante el estado de emergencia. “Estoy expectante de lo que pasa en el país, sobre las lamentables muertes y el incremento de los infectados que hay. Eso de todas maneras genera preocupación. No puedo estar ajeno en donde mi abrieron las puertas para poder trabajar”, acotó el DT uruguayo.

Cabe recordar, que apenas se declaro la pandemia del coronavirus y con ello la suspensión de la Liga 1, Gregorio Pérez voló hacia Uruguay para visitar a su familia, con la idea de regresar a las pocas semanas.