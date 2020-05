No tiene ni medio año en Universitario de Deportes, pero el tiempo ha sido suficiente como para que Donald Millán quiera mucho al club estudiantil. El colombiano confesó en una entrevista con ESPN el amor que siente por el club y las ganas que tiene de salir campeón este año con el cuadro crema.

”La 'U' me enamoró desde que llegué, en la noche crema fue algo que no lo había vivido antes. Sueño y me veo en diciembre peleando el título nacional, eso me llena de ilusión", sostuvo el jugador colombiano.

Es preciso recordar que Donald Milán fue el último futbolista que se acopló a la pretemporada, lo que trajo como consecuencia que no se encuentre en su mejor nivel al inicio del campeonato; sin embargo, en la misma conversación, el jugador aseguró que toma este tiempo de receso como algo beneficioso.

“Esta para me va a caer bien porque voy a empezar desde cero con mis compañeros en las mismas condiciones, por eso estoy intentando hacer el mayor esfuerzo posible en casa, para sacarle ventaja a mis rivales y compañeros”, aseguró.

Héctor Chumpitaz se sometió a una prueba de coronavirus

El exjugador de Universitario de Deportes y su esposa esperan los resultados de la prueba de Covid-19 a la que se sometieron. Ambos fueron internados tras conocerse que presentaban los síntomas de la enfermedad que viene cobrando vidas alrededor del mundo.

A través de sus redes sociales, el club se sumó a los deseo de su pronta recuperación. “Unimos nuestras fuerzas para acompañar y desearle una pronta recuperación a Don Héctor Chumpitaz y a su esposa Doña María Esther Dulanto. El club continuará pendiente de su estado de salud y en permanente coordinación con la familia”, fue el texto de la publicación.

