Volvió a Universitario de Deportes después de cuatro años. Aún no debuta, pero se confiesa maduro y, sobre todo, mejor anímicamente. Diego Chávez reconoció que la decisión de Ricardo Gareca, de no llevarlo a la Copa América Centenario en 2016 lo afectó anímicamente, al punto que se descuidó y eso terminó costándole su continuidad en el cuadro crema.

En el 2016, Diego Chávez formaba parte del equipo titular de Universitario de Deportes junto a jugadores que hoy en día brillan fuera de nuestro país, como Andy Polo, Edison Flores, Raúl Ruidíaz o Miguel Trauco. En aquel año, la selección peruana jugaba la Copa América Centenario y como parte del recambio generacional, Ricardo Gareca decidió llevar a algunos jóvenes al torneo, siendo el defensor uno de los que estaba en la órbita de la Bicolor. Finalmente, no fue convocado y anímicamente le costó recuperarse de ese golpe.

En entrevista con Movistar Deportes, Diego Chávez reveló: “Mi salida de la 'U' no fue por indisciplina. Mi salida fue por un tema anímico. Había Copa América y convocaron a 7 compañeros, yo pensaba que también iba a la selección, no me llamaron y anímicamente me vine abajo porque llamaron a todos mis compañeros: Trauco, Ruidíaz, Polo, Flores. No me pude levantar más".

Chávez, además, confiesa que se refugió en la familia y descuidó su aspecto físico. "Me dediqué a mi familia, a comer, engordé, perdí el titularato, bajé la Reserva y fue así mi salida de la U”, señaló el actual jugador del plantel de Gregorio Pérez.

Además, se mostró agradecido por la nueva oportunidad que se le ha presentado en Universitario luego de haber pasado, sin éxito, por otros clubes: “Luego pasé por equipos con Sport Rosario, Unión Huaral, Binacional, José Gálvez y hoy en día se me ha presentado lo de la 'U' y estoy muy agradecido”, añadió.

Diego Chávez realizó toda la pretemporada con Universitario de Deportes desde que Gregorio Pérez arrancó los trabajos en tienda crema. El lateral derecho logró bajar más de 10 kilos, físicamente está apto y pronto podría realizar su debut.

TE PUEDE INTERESAR