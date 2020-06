En medio de la complicada situación a raíz de la pandemia del coronavirus y las continuas disputas por el poder en el club, Universitario de Deportes anunció este lunes a una casa de apuestas como su nuevo auspiciador oficial, empresa a la que estará vinculado por lo que resta del 2020 y todo el 2021.

“La casa de apuestas deportivas y casino online Solbet es nuevo sponsor de Universitario. Gracias por la confianza, juntos lucharemos para conseguir la estrella 27. ¡Bienvenidos al equipo más grande del Perú!", fue el texto publicado por Universitario de Deportes en su cuenta de Twitter.

Asismismo, Universitario de Deportes informó que el logo de la empresa será ubicado en la parte baja de la espalda de la camiseta, debajo de los números. “Será utilizada en todos los partidos que dispute el equipo a nivel local, internacional y amistosos”, añadió la institución crema.

“Para nosotros es un honor poder ser parte de la familia crema y estamos seguros que juntos realizaremos grandes y exitosos proyectos para beneficio del Club y sus seguidores. Sabemos que Universitario es un equipo líder en el país y cuenta con millones de hinchas que apoyan a su equipo incondicionalmente”, destacó el gerente general de Solbet, Juan Pablo Uribe.

Así lucirá la camiseta de Universitario de Deportes con el nuevo sponsor.

Sobre el retorno de Gregorio Pérez a Perú

Perú es uno de los países que más fuerte ha sido golpeado por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Una parte de la población más vulnerable de contraer el virus son los ciudadanos de la tercera edad. Por ello, el Gobierno ha dispuesto medidas para evitar que estas personas se reintegren a sus labores. Ante esta norma, Gregorio Pérez se vería imposibilitado de dirigir en nuestro país.

‘Goyo’ es consciente de esta realidad, pero aún se muestra optimista de arribar nuevamente a nuestro país y poder lograr los objetivos que se puso a inicios de años cuando estampó su firma con la institución de Ate.

“Espero volver, porque soy un hombre de fe, regresar a Perú. Si no es así, igualmente estoy agradecido, aunque se puede truncar un sueño. Muchos pueden pensar que lo mío es demagogia, pero no es así, es lo que siento. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que sea porque realmente no pueda hacerlo producto de la edad”, sostuvo en dialogo con Movistar Deportes.