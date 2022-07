La situación de Alex Valera sigue siendo un tema pendiente de resolver. El delantero de Universitario de Deportes tiene una oferta del Al Fateh, de Arabia Saudita, y es una incertidumbre si se dará la transferencia. Sobre el tema, el entrenador del cuadro crema, Carlos Compagnucci, se pronunció.

“El único perjudicado en la situación de Valera va a ser el club, si el jugador se va, perdemos un gran ‘9′”, declaró este domingo el argentino, luego del triunfo (2-0) sobre Carlos Stein, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Monumental.

“Si se queda y no está con la cabeza en el juego tampoco nos suma, necesito cerrar el tema acá y que no se pierda el foco del equipo. Ojalá se de lo mejor para todos. El equipo respondió muy bien ante esta situación que estamos pasando”, añadió Compagnucci, quien no consideró a Valera en la lista de convocados para el compromiso contra el elenco lambayecano.

El estratega de 53 años también se dio tiempo para destacar la actitud del grupo y, cómo no, el trabajo de Alexander Succar. “Estoy conforme con la actitud del equipo. No tengo nada que reprochar a nadie. Succar hizo un buen partido”, comentó.

Poco antes del inicio del choque, el que se manifestó fue Manuel Barreto, director deportivo de Universitario. “Deportivamente, no aceptamos la transferencia de Valera en este momento. Si se puede dar la transferencia para que se incorpore a su club de acá a tres meses, no hay ningún problema, pero nosotros deportivamente contamos con Alex”, sentenció.

A la espera de novedades sobre al caso de Valera, Universitario llegó a los siete puntos, gracias a su victoria, y se puso a dos del líder Alianza Lima. Los goles los hicieron Hernán Novick y Rodrigo Vilca.

