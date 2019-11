Aldo Corzo, lateral de Universitario de Deportes, se pronunció sobre las polémicas declaraciones de Ángel Comizzo, quien se quejó porque Ricardo Gareca hizo jugar al defensa el amistoso de la selección peruana ante Colombia. El jugador defendió a ambos técnicos, afirmando que el estratega del cuadro crema habló en caliente y que el entrenador de la bicolor lo hizo jugar porque era su turno.

“El ‘profe’ Ricardo Gareca me quiso poner y me tocó ahora, en algún momento tenía que jugar. Ángel Comizzo habló en caliente, quería a todos sus jugadores frescos para este partido. Son circunstancias, cosas que pasan. Queda una final el domingo yo estoy lleno de fe, sé que el de arriba al final va a ser justo”, dijo el jugador en el aeropuerto Jorge Chávez al arribar a Lima, procedente de Cajamarca.

“Aldo, con los partidos jugados con la selección, no jugó nunca. Ahora lo ponen, justo cuando nosotros teníamos que disputar un partido importantísimo por la final”. Aldo Corzo añadió: “Viajar tras el partido con Colombia fue una decisión en conjunto pero yo soy el responsable, yo tuve las ganas y uno asume su responsabilidad”, señaló el DT de Universitario un día antes, luego del empate 1-1 de su equipo ante UTC por la penúltima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

El jugador crema también habló del arbitraje, pero no quiso generar más polémica. “Hay personas que usaron la prensa para presionar y es válido, a mí no me gusta hablar mal de los árbitros. Ayer estaba caliente, pero todos fallamos. El juez de línea tuvo un mal día y espero que haya sido solo eso, un error”, comentó.

“Lo que me parece curioso es que lo hizo tres veces pero al final somos humanos y todos fallamos y nosotros lo hicimos como equipo. Ahora nos queda una final y espero que el hincha vaya a la cancha, que tenga fe, que falta un partido. Sea donde sea tenemos que ganar", finalizó Corzo al respecto.