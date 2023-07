A pesar del video que incrimina a Sebastián Avellino por actos de racismo en Brasil, el Cuto Guadalupe confía en que Jean Ferrari, administrador de Universitario, seguirá apoyando legalmente a su preparador físico.

“Conociéndolo a él y a los que comandan el club, ellos van a pelear por el preparador físico. No lo van a abandonar allá. No creo que eso suceda”, alertó el ex futbolista de la ‘U‘ en los años 2000.

Luego, el también ex defensor de la Selección Peruana hizo un llamado a la Federación para que “también se tomen medidas fuertes, como en Brasil, para que la gente entienda que el racismo no está bien”.

“Hay que tomar medidas drásticas para que haya tolerancia cero sobre la discriminación y, después, no nos sorprendamos que en otro país tengan sanciones tan duras respecto a ese tema”, finalizó.

Vale recordar que, hasta el momento, el aún preparador físico de Universitario de Deportes se encuentra recluído en São Paulo de forma preventiva mientras se realizan las pesquisas sobre los gestos que realizó.

Mientras tanto, en la ‘U’ ya se definió que el jefe del área de rendimiento, Marco Durán, ex preparador físico de Independiente del Valle asumirá el cargo -de forma interina- en el conjunto ‘crema’.





