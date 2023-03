Ayer, viernes 3 de marzo, el nuevo técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, fue presentado en conferencia de prensa y una de las cosas más resaltantes que reveló fue el tipo de jugador que él prefiere como capitán de sus equipos, algo que -definitivamente- no será del total agrado de José Carvallo, actual portador del brazalete.

“Yo fui arquero. Me otorgaron la opción de ser capitán y, desde mi punto de vista, no es lo ideal. Prefiero un capitán de cancha y, si juega en el medio, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no quiero que esté a 50 metros de su lugar yendo a protestar”, reconoció el técnico campeón de la Copa Sudamericana en 2009.

En Universitario de Deportes, pasaron distintos técnicos, pero la capitanía ‘crema’ nunca cambió. Pasaron Ángel Comizzo, Gregorio Pérez, Álvaro Gutierrez y Carlos Compagnucci, entre otros, y José Carvallo siempre mantuvo la cinta en el brazo bajo los tres palos, algo que cambiaría con Jorge Fossati, quien tiene una conversación pendiente con uno de los jugadores con más presencias en la historia del club de Ate.

“Nosotros (el comando técnico) somos de tener una relación muy directa y privada con los jugadores. También ahí decirnos todo en la cara y no mediante nadie ni por alguna red social. Soy mucho de decirle las cosas a la cara a los jugadores. Si nos tenemos algo que decir, tiene que ser a la cara, aquí y ahora”, sentenció el también campeón de la Champions League de Asia.





¿Quién sería el nuevo capitán de Universitario?





Siguiendo las propias declaraciones de Jorge Fossati en su presentación con Universitario de Deportes, el técnico uruguayo prefiere a un jugador del mediocampo como capitán por su ubicación estratégica al momento de ordenar y reclamar por el equipo. En ese sentido, los candidatos a llevar la cinta crema en el brazo no son muchos; ya que, además de ser volante, la experiencia y la actitud suman bastante.

Los jugadores que encajan en ese perfil podrían ser Horacio Calcaterra, quien fue capitán en Sporting Cristal la temporada pasada, Rodrigo Ureña por su 'garra' o Martín Pérez Guedes por su experiencia en Melgar y en Copas internacionales.





