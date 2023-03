Carlos Compagnucci renunció a la dirección técnica de Universitario de Deportes tras cuatro fechas de haber comenzado el campeonato local, esto debido a las tres derrotas acumuladas en esos partidos, incluida la caída ante Alianza Lima en el Clásico del fútbol peruano. Un día después, el ahora ex entrenador ‘crema’ casi se quebró en vivo al contar los motivos de su temprana salida de Ate.

“Creo que la forma en cómo iniciamos la Liga 1 no estaba en nuestros planes. Cuando yo llegué el año pasado, me encontré un plantel corto y sabía que iba a ser duro. El objetivo fue clasificar a un torneo internacional y lo logramos, pudiendo armar un buen plantel para este año. Yo sentía que estaba fallando y me pegó fuerte perder tres partidos en el comienzo”, inició el ex técnico de Universitario.

Luego, Carlos Compagnucci ahondó en el inicio del torneo y la relvancia que tiene para él: “Para mí, las primeras cinco fechas y el spring final de las últimas cinco también son las más importantes. Peor aún de la forma cómo perdimos los partidos (1-0 ante Unión Comercio, 1-2 contra Alianza Lima y 2-0 frente a Carlos Mannucci). Nunca fuimos inferiores a los rivales que enfrentamos. Andábamos con la cuota de mala suerte y perdimos”; sin embargo, también aclaró que “yo no soy el responsable de los 9 años que Universitario va sin campeonar”.





¿Quiénes son los líderes de Universitario de Deportes?

Para Carlos Compagnucci, el liderazgo del club recaía sobre los hombros de José Carvallo y Aldo Corzo, aunque este último no sumó los minutos deseados por, primero, la lesión que sufrió en el maxilar y que lo obligó a a usar una máscara facial y, luego, por no haber completado satisfactoriamente la pretemporada por dicha lesión. Además, el ‘Compa’ también habló de Horacio Calcaterra y comparó su liderazgo con el de Nelinho Quina y Federico Alonso el año pasado.

“José Carvallo y Aldo Corzo son líderes, aunque Aldo no jugó por la mala suerte de tener esa lesión en la cara. Cosas raras que le pasaron a él únicamente. Ahora se está poniendo en forma porque estuvo parado, sin entrenar. Horacio Calcaterra es un líder en la cancha, no sé si en el entrenamiento, como lo hacía Quina o Alonso la temporada pasada, pero sí en el partido. Las indicaciones se las daba a él. Es un tipo que no hace falta decirle mucho, porque entiende bastante”, finalizó Carlos Compagnucci.





