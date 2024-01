Luego de conseguir el título de 2023, Universitario tuvo que despedirse de dos piezas claves: Jorge Fossati, el entrenador que logró sacar campeón a los cremas luego de una década para recalar en la selección peruana; y Piero Quispe, el mejor jugador de la temporada pasada, que hizo maletas y enrumbó a México para jugar por el Pumas UNAM en su primera aventura en el fútbol exterior.

Fabián Bustos fue el elegido para reemplazar a Fossati por un lado, pero por el otro todavía no hay un jugador que vaya a tomar la posta de Quispe en el esquema de juego merengue, aunque sí hay opciones en el mercado de pases. ¿De quiénes se trata?





¿'CANCHA’ O CONCHA?

Una de las opciones que viene sondeando el equipo crema estaría en Arabia Saudita, pues habría la intención de repatriar a Christofer Gonzales, quien sabe lo que es jugar en la ‘U’, pues ahí fue campeón en 2013. Esto supondría una gran inversión, pues aún tiene contrato con el Al Adalah de la segunda saudí.

Otro que estaría en órbita es Jairo Concha, quien no renovó contrato con Alianza Lima luego de un 2023 irregular. Si bien existen conversaciones entre los cremas y Jairo, la prioridad del volante sería emigrar al fútbol exterior. No obstante, no habría descartado del todo llegar a Ate, lo cual sería el bombazo del mercado, pues fue bicampeón con el clásico rival.

Otra alternativa sería contratar a un ‘10′ extranjero, teniendo en cuenta que apenas se han realizado 3 fichajes de cara a 2024. ¿Quién será el flamante ‘10′ del centenario crema?





