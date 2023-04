Alianza Lima presentó hoy a su equipo de Futsal Down 2023, que participará en la segunda Liga de Futsal Down de Lima y Callao, organizada por el Colectivo Down Perú. Los ‘blanquiazules’ buscan el título de la liga de la mano del capitán de la Selección Peruana de Futsal Down: Edgard Gómez.

Los jugadores de Alianza empezarán su camino mañana al mediodía frente a Copa Azul, en el Coliseo de Futsal de la FPF. El equipo recibió sus uniformes y visitó las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva antes de la toma de fotografías protocolar.

Equipo de Alianza Lima de Futsal Down. Foto: Difusión

El cuadro de La Victoria finalizó tercero en la edición anterior de la Liga de Futsal Down del Perú, que esta vez contará con un torneo Apertura y Clausura para encontrar al campeón nacional. Precisamente, el equipo fue conformado por primera vez el año pasado, como parte del compromiso de Alianza con la inclusión en el deporte.

Equipo de Alianza Lima de Futsal Down. Foto: Difusión

En esa línea, el Apertura contará con la participación de 8 equipos divididos en dos grupos: Alianza integra la llave A junto con Cienciano, Costa Azul y Capacitados. En el grupo B se encuentran Striker 21, Edde Cuéllar y Empate, el actual campeón. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales, donde se medirán de manera cruzada por un lugar en la gran final.

