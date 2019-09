No perdonan. El ‘Comando Sur’, la barra oficial de Alianza Lima, aprovechó el clásico del fútbol peruano de este domingo para recordarle a los hinchas de Universitario de Deportes la millonaria deuda que tiene el club con la Sunat y que podría ser motivo de la liquidación del equipo.

“Tu último clásico", es la última campaña que ha realizado a través de Twitter la hinchada blanquiazul y que ha enfurecido a sus rivales, quienes juegan en el Estadio Monumental de Ate como locales este domingo.

“Muerte al deudor”, “camino a la congeladora” y otros mensajes aparecieron en varios lugares de Lima, incluyendo los alrededores del coloso de Ate, previo al encuentro.

MILLONARIA DEUDA

En febrero de este año Indecopi reveló un documento donde se asegura que el equipo ‘merengue’ tiene una deuda de más de 380 millones de soles. Así mismo, el oficio revela que el 50,6% de este monto, es dinero que la 'U' le debe a Gremco.

En junio se anunció que el Universitario de Deportes, sometido a un proceso concursal por insolvencia, pagaría su deuda en el 2020, al concesionar los principales activos de la institución.

La deuda concursal con 399 acreedores reconocidos ascendía por ese entonces a más de S/ 171 millones y US$ 37 millones (un monto aproximado de US$ 88 millones). Sin embargo, la administración del club señaló que la deuda bordearía entre US$ 165 y US$ 170 millones.