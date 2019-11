Quiere dejar atrás su mal momento. El volante de la selección peruana Christian Cueva viene atravesando una de las crisis más fuertes de su carrera, ya que luego de ser relegado de su club, el Santos de Brasil, tampoco fue considerado por Ricardo Gareca en la última convocatoria par los amistosos de la Blanquirroja ante Colombia y Chile en noviembre.

‘Aladino’, quien volvió a Trujillo para estar al lado de su familia, no se quedó de brazos cruzados y solicitó al entrenador del conjunto poeta, José ‘Chemo’ del Solar, poder entrenar con el primer equipo e ir recuperando su mejor nivel, y con esto estar de nuevo en la órbita del ‘Tigre’.

Esta mañana, Cueva llegó hasta el centro poblado ‘El Milagro’, en Trujillo, para enrolarse como invitado en la sesión de entrenamiento de la César Vallejo, donde fue bien recibido.

El club trujillano compartió en sus redes sociales algunos clips de video con la participación del volante peruano en los circuitos de resistencia y de toque de balón.

En su momento, Ricardo Gareca habló sobre el no llamado de Cueva, indicando que necesita “lograr su mejor nivel”. "No es algo (un castigo) particular hacia él. Estamos para protegerlo. Consideramos que está en condiciones de cambiar todo”, dijo.