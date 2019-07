Liga 1: programación de partidos de la fecha 2 con Alianza Lima vs. Sporting Cristal

VER ► Tabla de posiciones EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE de la fecha 2 de la Liga 1 Clausura | Este viernes 18 de julio arranca la segunda fecha de la Liga 1 del fútbol peruano donde el choque más atractivo es el que sostendrán Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. Sigue con nosotros los resultados MINUTO A MINUTO de todos los partidos de esta jornada.

Íntimos y celestes protagonizarán el partido de la fecha y buscarán afianzarse en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga 1 - Torneo Clausura. Ambos vienen de ganar en la jornada anterior y buscan sumar puntaje perfecto en esta fecha. Ninguno quiere ceder punto alguno en su lucha por meterse a las semifinales por el título nacional.

El actual campeón de la Liga 1 Apertura y primer clasificado a la lucha por el título nacional, Binacional, recibe en casa a Cantolao, mientras que Universitario de Deportes, tras el ajustado triunfo en casa ante Unión Comercio, visitará a Pirata FC.

No te pierdas ningún detalle de lo que será esta fecha 2 de la Liga 1 Clausura.

Programación partidos fecha 2 de la Liga 1 Clausura:

Viernes 19 de julio



Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Hora: 8:00 pm.

Estadio: Alejandro Villanueva de La Victoria

Sábado 20 de julio



Binacional vs. Cantolao

Hora: 3:30 pm

Estadio: Guillermo Briceño de Juliaca



Carlos A. Mannucci vs. UTC

Hora: 5:45 pm

Estadio: Mansiche de Trujillo

Melgar vs. Ayacucho FC

Hora: 8:00 pm

Estadio: Monumental UNSA de Arequipa



Domingo 21 de julio



San Martín vs. Real Garcilaso

Hora: 11:15 am

Estadio: Alberto Gallardo de San Martín de Porres

Unión Comercio vs. Sport Boys

Hora: 1:30 pm

Estadio: IPD de Moyobamba



Alianza UDH vs. Municipal

Hora: 3:30 pm

Estadio: Heraclio Tapia de Huánuco

Pirata FC vs. Universitario de Deportes

Hora: 4:00 pm

Estadio: Francisco Mendoza de Olmos



Lunes 22 de julio



Sport Huancayo vs. César Vallejo

Hora: 8:00 pm

Estadio: Huancayo de Huancayo

