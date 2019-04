Sporting Cristal vs. Olimpia: Día, hora y canal del último partido de los rimenses por la Copa Libertadores

Que no sea el de despedida. Sporting Cristal no pudo sumar de a tres en su visita a Godoy Cruz en Mendoza y ahora tendrá que jugarse la clasificación en Asunción, Paraguay, ante Olimpia, en lo que significará el último partido del grupo C de la Copa Libertadores 2019.

Los rimenses tendrán que visitar el estadio Defensores del Chaco para buscar la hazaña: ganar y esperar otro resultado para saber si se mantiene con vida en la Copa Libertadores o si al menos logra asegurar su pase a la Copa Sudamericana.

El choque entre Sporting Cristal vs. Olimpia se jugará el próximo jueves 9 de mayo a las 5:15 de la tarde, hora peruana, en el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya y será transmitido por Facebook Watch de la cuenta Conmebol Libertadores para todo el mundo.

Los rimenses no tienen margen de error si quieren seguir en un torneo internacional, sea la Copa Libertadores o al menos la Sudamericana. Tienen que ganar y no hay más. Otro resultado lo deja fuera de toda competencia internacional.