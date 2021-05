Sporting Cristal golpeó primero ante Cusco FC este sábado por la séptima jornada del grupo B de la Fase 1 de la Liga 1. Alejandro Hohberg transformó un penal por gol para los rimenses y rompió la igualdad inicial del compromiso disputado en el estadio Miguel Grau.

Los rimenses se adelantaron en el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, tras una falta de Anier Figueroa contra Joao Grimaldo en área del cuadro ‘imperial’.

Hohberg se encargó de ejecutar la pena máxima y no falló desde los doce pasos, convirtiendo su quinta conquista en lo que va de la temporada con Sporting Cristal. No obstante, la ventaja no duró mucho.

Solo seis minutos después del primer gol del encuentro, Alfredo Ramúa se lanzó al ataque e igualó para Cusco FC en el Callao.

Sporting Cristal lidera el grupo B de la Fase 1 de la Liga 1 con 18 unidades tras seis victorias consecutivas, mientras que Cusco FC tiene cuatro puntos.