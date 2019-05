Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci: gol de Osnar Noronha tras penal falado por Cristian Ortíz | VIDEO Goles que no hacen... Cristian Ortíz falló un penal y un minuto después llegó el 1-0 en el Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci con firma de Osnar Noronha.

Osnar Noronha no perdonó y anotó el 1-0. (Captura y video: Gol Perú)