Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentan por la fecha 1 de la Liga 1

Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 que se disputará en el Estadio Nacional, este sábado desde las 4:00 de la tarde, con la transmisión de Gol Perú. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Rimenses y victorianos defenderán su invicto en el certamen tras debutar con el pie derecho en la jornada inaugural de la temporada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Sporting Cristal, vigente campeón del fútbol peruano, afronta la recepción al cuadro 'íntimo' luego de vencer (2-0) a Sport Huancayo en su primera presentación por el Apertura, pero lo hará sin su principal referencia de ataque: Emanuel Herrera.

El artillero argentino fue expulsado ante el 'Rojo Matador' y no podrá estar presente en el clásico, después que la Comisión de Justicia de la FPF declarara improcedente el recurso presentado por los celestes para anular la suspensión de su goleador.

Claudio Vivas, estratega de Sporting Cristal, aseguró en la antesala del duelo que Alexander Succar y Cristian Palacios están preparados para liderar la ofensiva del conjunto bajopontino ante Alianza Lima, un rival de jerarquía que también llega motivado bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo.



"Nosotros tenemos que tratar de ser agresivos a la hora de marcar, inteligentes para jugar y que el rival no aproveche las virtudes que tiene", advirtió en entrenador argentino de los cerveceros.

Alianza Lima , en tanto, asume la visita a Sporting Cristal después de imponerse por goleada (3-0) a Sport Boys en Matute.

El recuerdo de las dos finales perdidas contra los cerveceros en la campaña pasada aún está fresco para los blanquiazules, que tienen una oportunidad ideal para aliviar esa herida con un triunfo a domicilio en el Nacional. Sin embargo, Russo opina lo contrario.

"No hay revancha porque esto es hacia adelante y no miramos para atrás. Sabemos que es un partido importante pero tenemos que olvidarnos lo que sucedió ya que igual no se pueden modificar las cosas", aclaró el experimentado DT de Alianza Lima.

